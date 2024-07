Usa-Italia 129-88: gli azzurrini vicecampioni del mondo di basket under 17. Lo splendido torneo del comisano Mattia Ceccato

Gli Stati Uniti conquistano il primo posto nel campionato mondiale di basket Under 17. Un risultato ampiamente atteso, per certi versi scontato, quello della squadra statunitense, nettamente superiore alle altre formazioni che hanno disputato il campionato mondiale che si è disputato in Turchia.

Un campionato che mostrato un basket di altissimo livello da parte di squadra giovanili di tutto il mondo. Su tutte, è prevalsa l’Italia che dopo ave conquistato l’accesso alla finale questa sera è stata battuta dagli Usa Team con il risultato di 129-88. Quarantuno punti di scarto fotografano in maniera chiara il divario tra le due formazioni, ma danno allo stesso tempo la chiara visione dell’ottima prestazione offerta dalla squadra italiana, mai doma e sempre in partita, che ha giocatori senza timori reverenziali rispetto ai più quotati avversari e ha messo in luce un bel gioco e belle individualità-. Il numero 1 Perez è stato premiato tra i cinque migliori giocatori del torneo, insieme a due statunitensi, un turco ed un neozelandese.

Mattia Ceccato protagonista

Nell’Italia, ottima la prestazione di Mattia Ceccato, anche stasera protagonista con alcuni tiri dalla distanza che hanno mostrato le grandi qualità tecniche e agonistiche di questo ragazzo, nato e cresciuto a Comiso e che ha davanti a se’ una grande carriera nel basket italiano. Gioca attualmente nella più prestigiosa società italiana di basket, l’Olympia di Milano e moti grandi club lo hanno adocchiato.

Al mondiale under 17 il ragazzo con la maglia numero 25 è stato uno dei giocatori più positivi dell’Italia, è stato utilizzato molto spesso dal coach Giuseppe Mangone e ha totalizzato un minutaggio molto alto. Molto duttile tatticamente, dotato di un buon tiro dalla distanza, capace di giocare nel doppio ruolo di play e di guardia, Ceccato ha giocato con grande scioltezza, mostrando grande personalità sul parquet.

In Turchia sono volati anche i genitori di Mattia, Laura Inghilterra e Davide Ceccato, entrambi con un grande passato e un presente nel panorama sportivo locale, che hanno sostenuto Mattia dagli spalti.

