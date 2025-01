Uomo ferito vicino la ferrovia a Vittoria. Treni interrotti

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito ieri sera in maniera non grave nella zona della ferrovia a Vittoria. L’incidente si è verificato nella zona di contrada Forcone – Marangio.

Il traffico ferroviario è rimasto interrotto, poi è ripreso regolarmente. Le condizioni dell’uomo, che è nato a Comiso ma è residente a Vittoria, non destano preoccupazione. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia ferroviaria, insieme ai vigili urbani per ricostruire i dettagli e le cause dell’accaduto.

Foto: repertorio

