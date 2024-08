Uno stormo di fenicotteri nel cielo di Cava d’Aliga. E’ notte ma sono stati ben visibili all’occhio umano

Uno spettacolo della natura. In piena notte, la notte scorsa. Nel buio di una serata illuminata solo da una fetta di luna, uno stormo di fenicotteri ha attraversato il cielo di Cava d’Aliga. Per chi, fortunatamente, aveva lo sguardo rivolto verso il cielo si è trovato a vivere uno dei momenti più belli che può regalare la natura. Lo stormo di fenicotteri volava dal cielo del sud-est dell’isola ed era diretto verso il versante occidentale. E’ chiaro che aveva lasciato da poco la zona dove sono soliti vivere e svernare, quella dei pantani Cuba e Longarini al confine fra le due province di Ragusa e Siracusa, una zona lacustre che una settimana fa è stata “colpita” da un violento incendio che ha distrutto la vegetazione. Un incendio di vaste dimensioni che ha inferto il colpo di grazia ad uno dei luoghi di transito più ricercati dagli uccelli nel momento della loro migrazione.

Da giorni fenicotteri in solitario vengono notati nelle spiagge della costa iblea.

Per la gioia di adulti e bambini le spiagge di Sampieri e di Donnalucata sono state “visitate” da due fenicotteri. Hanno dimostrato di essere quegli animali sociali di cui tanto si parla. I fenicotteri vivono in zone acquatiche ed hanno le caratteristiche proprie degli uccelli migratori. Li troviamo in tutto il Mediterraneo: prediligono le zone umide e si fermano in altre zone solo quando sono stremati e sentono la necessità di riposarsi. Il caldo delle ore diurne ha fatto desistere lo stormo in movimento dal muoversi sotto il sole cocente e le alte temperature. Ha scelto le ore notturne per mettersi in movimento e lasciare la brulla zona dei pantani Longarini e Cuba colpiti in maniera brutale da un incendio per trovare delle aree umide. I fenicotteri avvistati sono ancora animali giovani perchè non hanno ancora maturato il colore rosa che gli viene dato dal nutrimento preferito, quello di molluschi e piccoli crostacei, come il gamberetto rosa, l’Artemia salina, dal quale ottengono i pigmenti che conferiscono alle penne il caratteristico colore rosa.

