Una vittoria che arriva sull’ostico campo di Adrano. La Meerkat basket Scicli ancora prima in classifica nel campionato Divisione regionale 1 Sicilia

Un primo posto in classifica che la Meerkat Basket Scicli mantiene meritatamente con i ragazzi del coach Sergio Trovato che ieri si sono spesi con compattezza e velocità fino ad uscire vittoriosi dal difficile campo di Adrano. Un risultato netto, 69 a 51, quello a fine partita con le Aquile di Adrano che ha permesso di mantenere il primo posto della classifica nel campionato di divisione regionale1 Sicilia, girone B. La partita è stata interamente nelle mani degli sciclitani che hanno trovato in quattro di essi i cestisti capaci di mettere a segno punti dopo punti. Paoli con 19 punti, Konstas che ha chiuso con 17, Guastella con 13 e Lonatica che ha realizzato 12 punti. Difesa compatta, gioco veloce ed attacchi in contropiede sono stati gli ingredienti vincenti di una gara giocata con il cuore. D’altronde come fanno sempre i ragazzi del trio dirigenziale Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata. La gara è stata interamente segnata dalla volontà di mantenere costante il vantaggio che li ha portati alla vittoria; un vantaggio oscillato fra i 6 ed i 12 punti per l’intero arco della partita. Oggi si contano dei veri passi in avanti, rispetto alle ultime partite, soprattutto nelle percentuali al tiro e in particolare ai liberi (11/15).

Il prossimo incontro è previsto in casa domenica 11 febbraio. Al geodetico è atteso il Mascalucia, una squadra che sta attraversando un buon periodo di forma.

Hanno segnato punti per la Meerkat:

Paoli 19, Konsta 17, Guastella 13, Lonatica 12, Manenti 5, Cesano 2, Mirabella 1, Giannone, Ficili, Merli, Mormino, La Rocca,

Coach Sergio Trovato, assistant Coach Di Pasquale

