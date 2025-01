Una vita per la cucina: è morto il ristoratore modicano Roberto Pulino

La città di Modica è in lutto per la scomparsa di Roberto Pulino, noto ristoratore e figura apprezzata nel panorama culinario locale. Pulino, che avrebbe compiuto 63 anni ad aprile, è venuto a mancare improvvisamente, lasciando sgomenta la comunità.

Una vita per la cucina

Pulino era titolare del ristorante “Terramarè”, che aveva aperto negli ultimi anni e che si era rapidamente distinto per la qualità della sua cucina. Prima di questa esperienza, aveva gestito la trattoria “Sale e Pepe”, che gli aveva dato grande visibilità grazie alla partecipazione al noto programma televisivo di Sky, “Quattro ristoranti”, condotto da Alessandro Borghese. La sua partecipazione aveva portato ulteriore attenzione alla tradizione gastronomica modicana e alla sua passione per la cucina.

La morte improvvisa di Roberto Pulino rappresenta una grave perdita per Modica, non solo per la sua professionalità e dedizione nel lavoro, ma anche per il suo contributo alla valorizzazione della cucina locale. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

