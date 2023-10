“Una vita davanti – Alessio e Simone, il sogno spezzato”. Un docufilm sulla vita dei due cuginetti vittoriesi

Un docufilm dedicato ad Alessio e Simone D’Antonio, i cuginetti vittoriesi travolti da un Suv nel 2019 mentre giocavano davanti la porta di casa. Il docufilm s’intitola “Una vita davanti – Alessio e Simone, il sogno spezzato” e sarà proiettato domani, giovedì 19 ottobre, alle 18.30 presso l’auditorium “Saro Digrandi” dell’Avis. L’evento è organizzato dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ragusa.

La proiezione del docufilm sarà seguita da un dibattito e vedrà la partecipazione degli autori del film, Rossella Scribano e Andrea Traina, nonché del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa. La psicologa Delizia Distefano concluderà il momento di discussione.

IL DOCUFILM

Un film per ricordare una tragedia che in realtà non è stata mai dimenticata: la fine dei due cuginetti di 11 anni in quel maledetto 11 luglio 2019 è tutt’ora una ferita aperta per l’intera città.

Gli autori del docufilm hanno raccolto testimonianze da genitori, amici e insegnanti, offrendo una riflessione profonda sulla necessità di un forte patto educativo per ricostruire il tessuto sociale e civile in situazioni in cui il disagio e l’emarginazione possono sfociare in atti di violenza.

La presentazione del docufilm ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole come base per costruire una storia nuova e prevenire tragedie come quella dei due cuginetti.