Una via di Ragusa sarà intitolata a Carmelo Bocchieri

Carmelo Bocchieri è nato a Ragusa il 23 agosto 1937 dove è morto il 15 ottobre 2002.

Esponente del Partito Socialista Italiano, nel quale ha militato per tutta la vita, ha lasciato la sua impronta nella città, ricoprendo più volte la carica di assessore e di vicesindaco. Da assessore ai Lavori Pubblici ha portato avanti una “riforma burocratica” che di fatto ha azzerato le richieste arretrate di licenze edilizie.

Ha contribuito alla ristrutturazione del Lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa, nell’ottica dello sviluppo turistico della frazione marinara cui era particolarmente legato e di cui intravedeva le straordinarie potenzialità in funzione di uno sviluppo globale del territorio e della valorizzazione delle bellezze naturali.



È stato anche ideatore e motore della manifestazione “Ibla Viva”, alla base della trasformazione del quartiere Barocco, patrimonio Unesco.

Negli anni 90 è stato presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa.

La cerimonia di intitolazione della via Carmelo Bocchieri, ex via 439, si svolgerà lunedì 7 novembre alle 10.30 in contrada Mangiabove, poco distante da Marina di Ragusa.