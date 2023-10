Una stele a Villa Penna in memoria dei caduti sotto i bombardamenti aerei di quel tragico 1943 durante la Seconda guerra mondiale

Partita a Scicli la petizione acchè l’Amministrazione comunale di Scicli posizioni a Villa Penna una stele in memoria dei caduti della Seconda Guerra mondiale durante i bombardamenti aerei del 1943. Prima firmataria della raccolta di firme è Marilena Tasca, fondatrice della comunità “Eccomi” impegnata fortemente in città nella formazione ecclesiastica e nella solidarietà alle famiglie in stato di bisogno morale ed economico. “La nostra città, durante il periodo della Seconda Guerra mondiale, è stata più volte colpita da bombardamenti aerei e dei cittadini hanno perso, inconsapevolmente la vita” – ricorda Marilena Tasca nel ritornare a quel triste episodio del 28 gennaio 1943 quando a Villa Penna perse la vita un diciottenne del posto, il compianto Giovannino Carbone rimasto vittima di un’incursione aerea proprio mentre era al lavoro nella grande area giardinata comunale adiacente il Convento dei Cappuccini curata quotidianamente, all’epoca, proprio dalla famiglia Carbone che ne aveva la custodia. Altro episodio funesto avvenne nel mese di luglio dello stesso anno quando altre persone persero la vita sotto il raid aereo fra piazza Italia ed il quartiere di San Bartolomeo.

Una stele per ricordare questo sacrificio e l’istituzione della Giornata della memoria per ricordare il 28 gennaio di ogni anno i gravi fatti di sangue della Seconda Guerra mondiale con i bombardamenti aerei che hanno colpito la città di Scicli mietendo delle vittime.

“Nel tempo sembra sia stia perdendo memoria non solo fra le nuove generazioni di così tragici eventi che appartengono alle radici storiche ed all’identità culturale e sociale dell’intera comunità cittadina – spiega ancora Marilena Tasca scrivendo al sindaco Mario Marino – c’è un sentire comune in molti nostri concittadini legati ai drammatici fatti per avervi perduto un familiare o un parente caro. Essi hanno a cuore che la loro memoria non vada perduta. Il periodo storico che stiamo vivendo porta soffi di venti di guerra e non possiamo ignorare quanto la storia ha voluto insegnarci”.

Da Marilena Tasca anche una poesia per ricordare quel tragico 28

In memoria delle vittime dei bombardamenti aerei su Scicli del 28 Gennaio 1943

FOLLE FOLLIA LA GUERRA

E senza un amen

falciati, gli occhi sbarrati

all’ ultimo sguardo che

li aveva segnati

implorano giustizia

dalla follia della guerra che

alla morte ingiusta li aveva

consegnati



Sotto la gonna della mamma

la piccolina, Lina

trova riparo e Rosa la salva

con il suo ultimo abbraccio

che dal cielo

quell’abbraccio mai lasciato



I diciott’ anni di Giovanni

riversi tra i fiori

che il padre

custode della villa

aveva coltivati

si tingono di rosso, affranti

e fanno da cuscino al capo reclino di

Giovanni, colpito dalle schegge

maledette erroneamente dalle bombe

sganciate



E ancora

lungo

le strade i corpi di

altri, tanti, al suolo

riversati

grondano sangue ingiusto:

sacrificati



Le mamme dalla cava accorrono

in cerca dei figli, disperate

donne gridano i nomi

dei mariti

stesi al suolo

falciati



E Scicli piange e grida

ovunque attorno alla villa

corpi inermi e con mezzi improvvisati

scale di legno per la raccolta delle olive

ora barelle, e su di esse, portati



La nostra amata Scicli colpita

trafitta al cuore piange

la morte dei

suoi figli

amati



O Scicli mia

grida con me e implora:



Folle follia la guerra

ingiusta sempre

semina morte e odio

Che da essa il buon Dio

ci abbia a preservare