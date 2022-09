Il CISA (Centro Ibleo Studi Astronomici) “Pleiades” in collaborazione con il Comune di Ragusa organizza per sabato 24 settembre 2022 una serata dedicata allo scienziato ragusano G. B. Hodierna (1597-1660), l’evento si articolerà in due parti.

Parte prima: a partire dalle ore 18:50 partirà da piazza della Repubblica di corso Don Minzoni una passeggiata guidata attraverso i luoghi di Ibla in cui è vissuto ed ha svolto le sue attività di ricerca l’Hodierna prima di trasferirsi a Palma di Montechiaro, la passeggiata avrà una durata di circa 1h 30m; durante la visita saranno illustrati alcuni aspetti della sua ricerca in campo astronomico legati ai luoghi visitati e saranno letti alcuni dei brani tra i più significativi scritti a riguardo dallo stesso Hodierna.

La partecipazione è gratuita, è richiesta la prenotazione da effettuarsi a scelta tramite uno dei link sottoriportati, fino al raggiungimento del numero massimo, sono previsti tre turni con i seguenti orari:

1° gruppo, inizio ore 18:50 (link prenotazioni: shorturl.at/fLMP7 )

2° gruppo, inizio ore 19:20 (link prenotazioni: shorturl.at/bhpY6 )

3° gruppo, inizio ore 19:50 (link prenotazioni: shorturl.at/eqV08 )



Parte seconda: a partire dalle ore 21:00 presso i «giardini iblei» sarà possibile osservare dal vivo tramite i telescopi messi a disposizione dal CISA i pianeti e gli oggetti del cielo studiati da Hodierna, tra i quali i “giganti del cielo” Giove e Saturno, la partecipazione a questa attività è libera e gratuita ed è accessibile anche a chi non ha partecipato alla prima parte dell’evento, non è richiesta la prenotazione.