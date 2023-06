Una piccola pinacoteca con opere di Guccione e Alvarez nella sede Cgil Scicli, dono della vedova Epifani

Accolto da una grande cornice di pubblico il ritorno a Scicli di sei grafiche, cinque del pittore Piero Guccione ed una della sua compagna Sonia Alvarez che i due artisti avevano donato tempo fa a Guglielmo Epifani, segretario nazionale della Cgil morto dopo il suo caro amico Piero Guccione e prima di Sonia Alvarez. Il gesto, nobile e forte, è arrivato dalla vedova Epifani, la signora Giusi De Luca che ha voluto fare dono alla comunità sciclitana delle opere che la coppia Guccione Alvarez aveva donato in diversi momenti della loro vita al massimo rappresentante della Cgil nazionale. L’uomo che amava venire a Scicli, stare con la coppia amica, passeggiare per piazza Italia, per conoscere questa parte del territorio al quale oramai si era profondamente legato assieme alla moglie.

L’evento ieri sera nella sede della Camera del lavoro di via San Filippo a Scicli alla presenza della vedova Epifani. Un evento voluto dal segretario provinciale della Cgil, Peppe Scifo, da Anita Giavatto sempre della Cgil e dal segretario regionale Alfio Mannino.

“Un’amicizia particolare quella ci legava a Piero e Sonia – ha detto la vedova Epifani – siamo stati ospiti spesso nella casa di Quartarella della coppia. Guglielmo e Piero erano molto colti, parlavano di arte, di storia, di politica, li ricordo mentre insieme stavano ore ed ore a confrontarsi. L’idea di donare alcune opere di Piero e Sonia, tutte con dediche a Guglielmo ed a me, farle tornare a Scicli da dove erano partite vuole rendere omaggio a tre persone che non ci sono più ed alla Camera del lavoro”. Per Peppe Scifo si tratta di “un legame che sarà fruibile attraverso le opere. Esporl, in uno spazio dedicato, ci permetterà di raccontare un pezzo di storia e della pittura dei due artisti”. Due artisti a cui si deve la nascita del fortunato “Gruppo di Scicli” conosciuto da anni in tutto il mondo.