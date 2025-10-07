Una mostra virtuale per ricordare il 7° anno della scomparsa dell’artista Piero Guccione

Il Maestro, nato a Scicli il 5 maggio del 1935 e deceduto a Modica il 6 ottobre 2018 dove viveva nella sua antica villa di Quartarella, da ieri è ricordato nel settimo anno della morte. In occasione del quarto anniversario il critico d’arte Vittorio Sgarbi ebbe a dire di Piero Guccione: “ci sono artisti che meravigliano e ci sono artisti che fanno pensare. Nella sua pittura egli disponeva emozioni e sensazioni dipingendo l’infinito”. L’anniversario della sua morte è celebrato con la mostra virtuale “Piero Guccione. Nato per la pittura”, che presenta 14 opere dal libro omonimo e 2 video aggiuntivi e che visitabile cliccando su

www.galleriapieroguccione.it

. Il libro è stato presentato per la prima volta in occasione del 90° anniversario della sua nascita lo scorso mese di maggio e contiene un apparato iconografico comprensivo di fotografie ed opere pittoriche oltre che una sua intervista audio. Il libro è stato presentato lo scorso 3 ottobre al MAXXI di Roma alla presenza di critici, artisti e giornalisti e della figlia dell’artista Paola Guccione.

