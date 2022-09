Un premio a Messina e una mostra a Ragusa per il maestro Armando Sparacino.

Armando Sparacino è un artista siciliano, dalle spiccati doti di sensibili evocazioni pittoriche del mondo che ci circonda e particolare interprete della nostra Sicilia.Nei suoi colori limpidi e luminosi c’è la visione decisa dell’idea interpretativa in cui ci rivela il forte temperamento della sua personalità, nel suo infinito dialogo ed interprete con la natura

La sua pittura è una esaltazione della luce e delle vibrazioni cromatiche, sottoposte ad uno sdoppiamento della realtà. Nei suoi quadri compaiono volti soavi di fanciulle, talune in acconciature e vesti del passato. Oppure in primo piano compaiono canestri di frutta opima che celebrano i generosi frutti della terra sicula.

Altre opere riflettono paesaggi, pescatori, donne anziane, momenti di vita cittadina e pastorale; incanti ed immagini dell’antico Egitto; infatti Sparacino è un appassionato egittologo. Armando Sparacino vive ed opera a Ragusa Ibla.

E proprio lui cura a Ragusa un'importante mostra che sarà inaugurata il primo ottobre. E' infatti già quasi del tutto allestita la mostra di opere varie realizzate tra gli anni 50 e 80 del secolo scorso da artisti, forse considerati minori ma di altissimo livello culturale, che si terrà a Ragusa presso la sala borse della Camera di Commercio in via Natalelli. dal 1/10 al 31/10 .

La realizzazione di una mostra di pittura e scultura di quel periodo, che è curata dal noto pittore ragusano Armando Sparacino, rappresenta un’occasione culturale unica e nuova nel suo genere.

Infatti, molti di questi artisti, considerati ingiustamente “minori” hanno operato a fianco, e contemporaneamente, a quelli ritenuti ‘’maggiori’’, e, sebbene altrettanto talentuosi, per vari motivi, non hanno raggiunto la notorietà meritata.

Per loro si e’ ripetuto il fenomeno che coinvolse alla fine dell’800 gli impressionisti francesi, in vita emarginati e non considerati , allontanati dal mondo artistico, e solo successivamente è stata loro riconosciuto la giusta onorificenza ed il reale valore nel panorama dell'arte di quel periodo

Grazie dunque alla capacità artistica e alle sue conoscenze, Armando Sparacino, che ha soggiornato per lunghi periodi a Milano, ha avuto modo di operare a stretto contatto con molti degli artisti del tempo provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’Europa.

Negli anni ha messo insieme una cospicua collezione di dipinti e sculture di autori conosciuti personalmente o indirettamente e corredata dalle informazioni biografiche e artistiche.

Nella mostra che sarà inaugurata il primo ottobre potranno essere ammirate oltre 100 opere di maestri come Filippo Maggiore, Ernesto Tavernari, Gustavo Boldrini,Gianrodolfo D’Accardi,Bruno de Cerce, Daniele Fontana, Lia Crippa, Raffaele Latuada,Ferdinando Chevrier, Felice Fiorini, Franco Sabatelli e tanti altri.

La realizzazione di un tale evento culturale, che si svolge con la collaborazione dell'Accademia internazionale Amici della Sapienza di Messina e della ProLoco di Ragusa, si propone di far conoscere al pubblico l'importanza storico-culturale di pittori e scultori che hanno avuto un proprio ruolo nell’evoluzione artistica del ‘900