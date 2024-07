Un murales per ricordare le vittime della strada. Ad Ispica l’opera dell’artista Ligama

“Il Vento custodisce i Ricordi” è il titolo dell’opera realizzata, nella sua prima parte, dall’arista Ligama per ricordare le vittime della strada. Il giovane, apprezzato nel mondo della street art, è da settimane al lavoro per realizzare l’opera commissionata dal Comune di Ispica e finanziata interamente dal Libero Consorzio comunale di Ragusa. In questi giorni è stata ultimata la prima parte del murales sul muro di recinzione del campo Brancati, lato di via Statale.

Il murales

“Il murales è un’opera che vuole celebrare e custodire il ricordo di tutti i nostri concittadini vittime di incidenti stradali. La prima parte è stata terminata, la seconda parte dei lavori inizierà a breve, non appena le aziende pubblicitarie che gestiscono i pannelli presenti provvederanno a rimuoverli”. Gli incidenti stradali sono una piaga nella società di oggi. Ispica ha pagato dolorosamente un tributo non indifferente con giovani morti a causa di incidenti stradali nelle strade iblee. Ora il ricordo ma anche l’auspicio che la sicurezza stradale possa diventare non un optional ma un dovere, un dovere di tutti.

