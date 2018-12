Un libro scritto da mamma e figlio. Si presenta il libro "Gaudio - mastropasticcione" di Valentina Battaglia - Ragusa Oggi

Un libro scritto da mamma e figlio. Si presenta il libro “Gaudio – mastropasticcione” di Valentina Battaglia

Un libro scritto da mamma e figlio, e dedicato alle ricette più buone da preparare insieme. Si intitola “Gaudio – mastropasticcione” ed è una bellissima fiaba con sullo sfondo il mondo della cucina. Valentina Battaglia, giornalista, food blogger e appunto mamma, è riuscita a mescolare tutte le sue passioni creando un libro che sarà presentato questo domenica 16 dicembre alla libreria Flaccavento di Ragusa alle 17,30. Il libro è edito dalla Baglieri Editrice.

“Ho creduto in un sogno e si è realizzato in parte con la pubblicazione di questa fiaba che ho scritto insieme al mio piccolo! È semplice, ma profonda e può essere un regalo piacevole da mettere sotto l’albero per grandi e piccini.. anche perché fareste un gesto di solidarietà perché il ricavato andrà in beneficienza! Se vi fa piacere potete acquistarlo su Ibs. it e se vi va seguite la mia pagina su Fb “i libri di fatina Pasticciona” grazie mille”, spiega soddisfatta Valentina Battaglia.

Mettete insieme un giovane panettiere distratto e pasticcione, una sorella saggia e affettuosa, un giudice di gara severo e un po’ nostalgico; aggiungete sogni bizzarri e ricordi squisiti; mescolate il tutto con gli ingredienti di un dolce soffice e profumato e la ricetta di Gaudio sarà servita da Babbo Natale in persona su un “libro” speciale per lettori di ogni età. Età di lettura: da 7 anni.

