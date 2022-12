È stato un grande successo “In Love”, lo spettacolo di Anffas Modica messo in scena Venerdì scorso presso un teatro di S. Anna gremito di gente.I ragazzi di Anffas, infatti, sono riusciti ad emozionare il pubblico presente sia per la delicatezza della rappresentazione sia per l’entusiasmo che ci hanno messo, dalla prima all’ultima scena.Nel primo dei tre atti abbiamo assistito all’amore impossibile tra il rampollo di una buona famiglia e la cameriera; amore osteggiato dai genitori di lui ma che alla fine trionfa resistendo agli anni che passano; nel secondo alla passione per la musica da parte di un giovane che coltiva il sogno di diventare un deejay. Il padre non approva, lo vorrebbe medico, ma alla fine si rende conto che se ama suo figlio deve appoggiarlo nelle sue scelte; nel terzo atto, quello un po’ più personale, i ragazzi di Anffas hanno descritto cos’è l’amore per loro, hanno trasmesso video della loro quotidianità in associazione e sceneggiato le attività che svolgono al centro, affiancandosi gli uni con gli altri.L’emozione dei ragazzi, l’impegno che hanno impiegato in mesi di prove ma anche il divertimento nel recitare tutti insieme sono stati palpabili.A questo punto è doveroso ringraziare chi si è speso per la buona riuscita dell’evento: Carmelo Muriana per i mobili utilizzati per l’ allestimento, Enzo Scarso in veste di presentatore e amico dell’associazione, la famiglia socia Boncoraglio, Salvo Puma con il service “Pausa Studio”, i ragazzi del Servizio Civile, Volontari, Raffaele Rando che si è occupato della fotografia, Antonella Pulvirenti in qualità di videomaker e Don Stefano che ci ha concesso la location.Senza queste importanti collaborazioni non avremmo potuto realizzare il nostro spettacolo, a cui speriamo ne seguano altri in futuro.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it