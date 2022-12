Un divieto immacolato. FOTO

Autovetture rimosse dal parcheggio vicino alla villa di Ibla nel giorno dell’immacolata. Ebbene, le auto rimosse sono state fatte trovare ai legittimi proprietari in un deposito della zona industriale, dalla parte opposta della città.

Il parcheggio era stato interdetto alle auto per via dei fuochi d’artificio. La segnalazione è arrivata da Ragusa in Movimento che continua a lamentare i disagi che gli utenti avrebbero per raggiungere Ibla e parla di una vicenda “vergognosa”. Sostiene il movimento, infatti, che gli utenti avrebbero segnalato che non era neanche esposto alcun pannello che preannunciava il divieto di sosta. Poi, per la rimozione, gli utenti hanno pagato 150 euro.

Spiace, però, dover constatare che quanto dichiarato da Ragusa in Movimento non ha riscontro nella realtà dei fatti, come testimoniano le foto da noi scattate: il parcheggio era stato munito di divieto e nastro fin dal mattino e fino a tarda sera è stato presente.

Ricordiamo, inoltre, che era stato predisposto dal Comune un servizio di bus navetta gratuito che è iniziato ieri e che durerà per tutte le festività.

Se qualcuno ha parcheggiato l’auto lì, ha sbagliato in quanto il divieto di sosta è stato regolarmente segnalato da chi di competenza.

Comprendiamo il disagio degli utenti, ma in questo caso ci sembra pretestuoso segnalare un problema che in realtà non è esistito e se qualcuno ha avuto l’auto rimossa è stato per la propria imperizia.