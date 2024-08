Un cannolo con Camilleri. A Scicli si ricorda così la nascita del grande scrittore

Il padre del commissario Montalbano che ha fatto conoscere Scicli al mondo. La cooperativa Agire, che gestisce le visite nel commissariato di Montalbano al piano terra del palazzo municipale e nelle altre location, ha organizzato per il prossimo 6 settembre un momento per ricordare lo scrittore agrigentino. Alle 17 appuntamento in piazza Municipio davanti alla sede del commissariato di Vigata per andare alla scoperta dei luoghi di Montalbano con le parole di Camilleri e gustando i cannoli tanto apprezzati nella fiction. Sarà un percorso alternativo quello che viene proposto dalla cooperativa Agire.

Esso si snoderà lungo via Francesco Mormino Penna, partendo dal commissariato di Vigata, set cinematografico allestito all’interno del Municipio di Scicli. Si proseguirà con una visita alla questura di Montelusa, procedendo alla scoperta di palazzo Spadaro, set dei romanzi storici di Camilleri, come “la Mossa del Cavallo” e “la Concessione del telefono”. Si concluderà nella chiesa-museo di Santa Teresa D’Avila che chiude la via Francesco Mormino Penna, già patrimonio Unesco. Le visite nei vari palazzi saranno accompagnate dalle parole del grande autore agrigentino che permetteranno di conoscere meglio segreti e aneddoti poco conosciuti della sua vita. Andrea Camilleri non è stato solo un grande scrittore ma anche protagonista di mille avventure e aneddoti che le guide di Agire racconteranno il prossimo 6 settembre. A concludere la passeggiata una degustazione di cannoli a cura della cannoleria “Cannolia” in via San Bartolomeo.

© Riproduzione riservata