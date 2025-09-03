Un Camilleri inedito nel giorno dei suoi cento anni. A Scicli, la Vigata dei suoi racconti

Nella Vigata dei racconti di Andrea Camilleri e nella Scicli della realtà si chiude sabato, con due visite alle 17 ed alle 18 in piazza Municipio ed a palazzo di città dove si trova il Commissariato di Vigata e del suo commissario Montalbano, il ciclo di eventi per celebrare la nascita dello scrittore che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni. Questo ultimo imperdibile appuntamento, il quarto dell’estate che finisce, darà l’opportunità, non comune, di conoscere parole, luoghi ed immagini inedite con una mostra esclusiva di documenti e fotografie inedite, mai esposti prima in città. L’iniziativa è della cooperativa Agire che ha partecipato agli eventi promossi dal Fondo Andrea Camilleri, dal Comitato Nazionale Camilleri 100 e dal Comune di Scicli.

Il materiale in mostra è stato concesso dal Fondo Andrea Camilleri.

“Il compleanno del Maestro: parole, luoghi e immagini inedite” è il quarto appuntamento che arriva dopo il successo dei tre precedenti. Sarà interamente all’insegna della memoria storica e letteraria del grande Maestro siciliano ed arriva proprio nel centenario della sua nascita. “L’evento, unico, è stato pensato per chi ama la sua scrittura, la sua visione e il suo legame profondo con questa terra – spiega Emanuele Caschetto della Cooperativa Agire che gestisce i siti culturali a Scicli dal 2017 – sarà un’opportunità unica per vivere in maniera inedita i luoghi protagonisti della fiction: varcando

la soglia dell’iconico Commissariato di Vigata e dell’ufficio del Questore di Montelusa ci si troverà immersi nei luoghi presso cui la magia di Camilleri ha preso forma sullo schermo. Un percorso narrativo accompagnerà i partecipanti dentro l’immaginario camilleriano, tra curiosità, aneddoti e suggestioni. A seguire, una mostra esclusiva con documenti e fotografie inedite, mai

esposti prima in città, collocabili tra gli anni ‘50 e ’60 e concessi dal Fondo Camilleri. Copie di scritti, appunti e immagini rare che raccontano il lato più personale e meno conosciuto del

Maestro. Un’occasione preziosa per scoprire Camilleri da vicino, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni”.



