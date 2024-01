Un bel gesto: gli agenti di polizia locale di Modica e Scicli donano il sangue

La polizia locale di Modica e Scicli ha rinnovato il suo impegno per il nono anno consecutivo in favore della campagna promozionale “Con tutte le Forze diciamo sì al dono del sangue” in occasione dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Un’iniziativa nata ormai nel lontano 2005 e che ogni anno si rinnova.

Gli agenti e gli ausiliari, guidati dal comandante Rosario Cannizzaro, hanno partecipato a una donazione straordinaria di sangue presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore. L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sulla grave carenza di sangue e rappresenta un contributo tangibile e concreto alla comunità.

La polizia locale mantiene un forte legame con l’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e continua a sostenere la causa delle donazioni di sangue.