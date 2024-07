Un altro morto a vanvera: la stampa locale colpisce ancora!

C’è un evidente corto circuito nella stampa ragusana. Dopo il clamoroso caso del gelataio ambulante spacciato la scorsa settimana per morto e invece vivo, si registra quello dello scambio del nome e cognome di uno morto. Accade a proposito del motociclista originario di Modica, perito lunedì pomeriggio in un incidente stradale nel pesarese. Stavolta è stato il sito di radiortm.it a indicare il nome di tale Alessio Di Martino, 44 anni. Non si sa chi sia, ma gli auguriamo lunga vita, perché la vittima è Samuel Di Gregorio, 46 anni. Come al solito, un altro sito, ilgiornaleibleo.it, ha copiato la notizia senza alcuna verifica, prendendo l’ennesimo abbaglio e amplificando la falsa informazione.

Non sappiamo spiegare la causa di tutto ciò. Perché se uno sbaglio ci può stare, del resto è umano sbagliare, è assurdo che l’errore sia anche copiato. Considerare soltanto la fretta di scrivere una notizia non è una giustificazione: qui manca proprio l’ABC di una professione in mano a molti dilettanti allo sbaraglio, che mietono un’altra vittima: il gruppo di giornalisti rimasti a fare seria informazione. Quelli che magari pubblicano in ritardo, ma dopo avere effettuato le necessarie verifiche.

© Riproduzione riservata