Ultimo saluto nella chiesa di San Luca a Modica a Nuccio Pisasale, medico in pensione morto recentemente

Parenti ed amici alle 10.30 di oggi si ritroveranno nella chiesa di San Luca per dare l’ultimo saluto a Renato Pisasale, Nuccio per gli amici, che un infarto fulminante lo ha portato via agli affetti dei suoi cari. Medico dermatologo, laureatosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, era dipendente dell’Asp 7 di Ragusa e fino al decesso era in pensione dall’incarico da pochi anni.

NUCCIO PISASALE ERA CONOSCIUTISSIMO A MODICA E NON SOLO

Musica e calcio i suoi hobby oltre che l’amore per la sua cagnona Demetra. Nuccio si porta dietro anche un’eredità importante. Oltre che essere un medico professionista preparato era figlio del compianto professore di latino e greco Giuseppe Pisasale che ha dato una formazione umanistica a tanti studenti del comprensorio del sud-est della provincia iblea. A Modica, al liceo classico Campailla, gli studenti delle superiori di Scicli, Pozzallo ed Ispica oltre che della città della Contea hanno avuto a che fare con le sapienza del professore Pisasale.