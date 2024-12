Ultimo saluto a Valerio Pacetto. Giovedì mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Scicli alle 11

Il funerale è stato fissato per giovedì alle 11 nella chiesa di San Bartolomeo. Ad officiare il rito sarà don Pietro Zisa, parroco dell’Unità pastorale chiesa Madre e chiesa San Bartolomeo. La salma di Valerio Pacetto dovrebbe arrivare nella sua Scicli nelle prossime ore per la veglia di preghiera e di saluto che si terrà nell’abitazione della famiglia, in contrada Balatelle. Ieri pomeriggio a Catania, al Policlinico, è stato effettuato l’esame autoptico sul cadavere; è stato il medico legale Vincenzo Cilia di Ragusa, incaricato dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa Gaetano Scollo, ad eseguirlo.

Non si conoscono le risultanze dell’esame con il dottor Cilia che si è riservato novanta giorni di tempo per pronunciarsi. All’esame autoptico è stato presente anche il medico legale Giuseppe Algieri quale consulente di parte della famiglia del giovane coinvolto nell’incidente. Un esame che servirà a chiarire le cause del decesso avvenuto dopo quattro mesi di ricovero in ospedale a seguito di un incidente stradale verificatosi nella tarda serata del 20 agosto in contrada Balatelle alla periferia di Scicli. L’ultimo saluto a Valerio Pacetto nel giorno di Santo Stefano, il primo martire della Chiesa che ha collocato, simbolicamente, il suo nome accanto a quello della nascita di Gesù. Un Natale di dolore, quello che sta vivendo la città di Scicli per un evento tragico che ha sconvolto tutti, tutti a chiedersene il perchè.

