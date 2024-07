Ugo Simon resta alla Virtus Ragusa

Ci sono giocatori che è impossibile raccontare con le sole cifre, tale è l’impatto – fisico ed emotivo – sulla squadra e sui compagni. Uno di questi è Ugo Simon, guardia-ala nigeriana classe 2002, che anche il prossimo anno vestirà la gloriosa maglia della Virtus. Questa è la terza conferma del club dopo quelle di Gaetano e Vavoli. Per Simon, invece, sarà il quinto campionato con Ragusa, a dimostrazione di un legame indissolubile che trascende la pallacanestro.

Ugo, nel tempo, è diventato una garanzia e si è meritato la fiducia di staff tecnico e società. Un ragazzo già maturo e capace, grazie all’energia di cui dispone, di far “girare” le partite. Ma Simon non è soltanto forza fisica: negli anni, compreso l’ultimo, si è costruito un tiro sempre più affidabile, ed è in grado di punire dall’arco le difese che non vogliono concedergli il primo passo (per penetrazioni che, sovente, finiscono al ferro). Nella regular season di B Interregionale ha tirato con il 43,6% da tre punti, con alcuni picchi eccellenti, come le trasferte di Milazzo e Barcellona e la gara vinta in overtime con Reggio Calabria. Ha raggiunto il season high di 20 punti in gara-1 dei quarti con Milazzo, match segnato dall’infortunio di capitan Sorrentino. È stato spesso un equilibratore dei quintetti di Recupido, offrendo una doppia dimensione sia in attacco che in difesa.

“La scelta di rimanere a casa, dove ti accolgono alla grande, è sempre la più facile – dichiara Simon alla vigilia del ritorno in Serie B Nazionale -. Sono molto contento che Ragusa continui a ritenermi uno di famiglia e mi dia la fiducia necessaria per affrontare questa nuova stagione, che immagino sarà piena di sorprese. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con tutto lo staff tecnico. A presto!”.

