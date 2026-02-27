“U muricano” è l’hamburger più buono di Sicilia: a Claudio Fidone anche i complimenti del sindaco

A Modica il talento ha il sapore della carne scelta con cura e lavorata con passione. È quello di Claudio Fidone, protagonista negli ultimi anni di un percorso costellato di riconoscimenti che lo hanno portato ben oltre i confini locali.

Dopo i successi ottenuti nel mondo con la Nazionale italiana macellai, Claudio ha aggiunto un altro importante tassello al suo palmarès: la vittoria alla RHS Burger League di Catania, dove ha conquistato il primo posto tra nove selezionati interpreti dell’hamburger gourmet siciliano con il suo “U Muricano”. Un burger identitario e profondamente modicano, capace di unire tradizione e creatività: bun artigianale al concentrato di pomodoro e capuliato, hamburger di salsiccia di maiale locale battuta al coltello, maionese al basilico, pancetta croccante, ciliegino, iceberg e chips al Ragusano, al cioccolato di Modica al sale e alla cicoria.

Un trionfo che ha colpito anche per un dettaglio non secondario: Fidone era l’unico macellaio in gara, mentre gli altri concorrenti provenivano dal mondo della ristorazione. Un successo che conferma come la figura del macellaio moderno sia sempre più un artigiano del gusto, capace di innovare senza perdere il legame con il territorio.

A complimentarsi di persona con lui, è stata anche il sindaco di Modica, Maria Monisteri, insieme all’assessore Tino Antoci, sottolineando l’orgoglio della città per un professionista che, con il suo lavoro, promuove il nome di Modica in Sicilia e oltre. Claudio Fidone rappresenta una nuova generazione di artigiani: radici ben piantate nella tradizione locale, sguardo aperto all’innovazione e una capacità di raccontare il territorio attraverso i sapori. E i riconoscimenti ottenuti finora dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta.

