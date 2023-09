“Tutto quello che accade”: L’arte siciliana di Giovanni Blanco in mostra a Ragusa

La Galleria d’arte contemporanea Susanna Occhipinti è lieta di presentare la mostra “Tutto quello che accade,” una personale dell’artista siciliano Giovanni Blanco. Nato nel 1980 a Ragusa, Blanco è un artista poliedrico noto per il suo approccio alla pittura, un medium che esplora in modo continuo attraverso cicli narrativi ampiamente diversificati.

Le venti opere esposte all’Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla rappresentano una selezione di dipinti e monotipi inediti che narrano un viaggio di andata e ritorno. Questo viaggio è sia geografico che emotivo, seguendo l’artista nella sua esperienza di studio in diverse parti d’Italia, compreso un lungo soggiorno a Bologna, prima del suo ritorno in Sicilia. Questa esposizione cattura la complessità della sua identità e il suo legame profondo con la Sicilia.

La mostra esplora il tema della “pittura come luogo,” concentrandosi sulla Sicilia con la sua ricca varietà di visioni, parole, sentimenti e memorie. Blanco vede la Sicilia come un vocabolario visivo infinito che attinge per creare le sue opere. Ogni dipinto rappresenta un tentativo di mettere in cortocircuito questo flusso di parole, offrendo una narrazione parziale del suo ritorno nell’isola.

Il viaggio di Blanco, sebbene principalmente fisico nella penisola, si svolge principalmente in Sicilia, una terra che rappresenta un importante punto di riferimento nella sua vita e nel suo lavoro artistico. Il rapporto con la Sicilia oscilla tra amore viscerale e rifiuto, e questi sentimenti contrastanti emergono nelle sue opere.

Ciascuna opera è un racconto di un’esperienza, un fotogramma di una pellicola. La narrazione apparentemente sconnessa riflette il flusso di coscienza dell’artista e presenta il paradigma di un’esistenza complessa e multiforme. Le immagini sono altrettanto diverse quanto le tecniche utilizzate da Blanco, che studia la storia dell’arte e impara dai grandi maestri, portando la loro eredità nella sua pratica contemporanea.

La mostra è corredata da un catalogo edito da Vanilla Edizioni, che sarà presentato ufficialmente durante il finissage dell’evento. Il catalogo include testi dello scrittore Stefano Amato e dello stesso Giovanni Blanco.

“Tutto quello che accade” segna un nuovo inizio per la Galleria Susanna Occhipinti di Ragusa e promette di essere un’esperienza artistica unica. L’inaugurazione è prevista per il 3 settembre alle ore 18:30, e la mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 17 settembre, con orari dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00, oltre che su appuntamento. L’ingresso è gratuito, e l’indirizzo è Auditorium San Vincenzo Ferreri, Ragusa Ibla, Via Giardino 1.

Questa esposizione offre un’opportunità straordinaria per immergersi nell’arte e nella complessità della Sicilia attraverso gli occhi di un talentuoso artista contemporaneo.