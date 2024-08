Tutto pronto per il MedFest di Buccheri

È tutto pronto per l’inizio dell’atteso MedFest a Buccheri, che quest’anno giunge alla sua XXVII edizione. Il festival, che si terrà dal 16 al 18 agosto, si prospetta come un evento imperdibile, ricco di spettacoli, tradizioni e cultura, in un’atmosfera che rievoca i fasti e i misteri del Medioevo. Si inizia venerdì 16 agosto con il XII Festival dei Tamburi, un’inaugurazione solenne che vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da tutta Italia. La giornata sarà scandita da sfilate, ritmi coinvolgenti e un emozionante spettacolo pirotecnico finale. Sabato 17 agosto, il MedFest entrerà nel vivo con l’apertura del villaggio medievale e del mercato storico. Non mancheranno spettacoli itineranti di musica e giocoleria, esibizioni di artisti e gruppi medievali, e tanto altro ancora, distribuito tra le suggestive piazze e quartieri del borgo. Domenica 18 agosto, la magia continuerà con il Corteo Storico, accompagnato dai tamburi e dalle performance degli artisti. Il gran finale sarà caratterizzato da uno spettacolo di Sand Art, un suggestivo concerto e, come da tradizione, un magnifico spettacolo pirotecnico che illuminerà la notte. Quest’anno la direzione artistica affidata a Gianfranco Rafalà, responsabile Nazionale Asi – Area Cultura – Settore Rievocazione Storica, assieme all’assessore allo Spettacolo Antonino Trigila: “Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un’esperienza unica, dove il passato rivive in un presente di festa e meraviglia”

VENERDI’ 16 AGOSTO – XII FESTIVAL DEI TAMBURI

Ore 17.30 – Aula consiliare: Convegno di apertura XXVII MedFest.

Ore 18.30 – Scalinata di S.Antonio: Apertura Solenne della XII Edizione del Festival con la sfilata dei gruppi partecipanti

· Tamburi di Buccheri

· Timpanisti Nicolaus Barium – Bari

· Giocolieri di Stendardi e Tamburi di Delia

· Tamburi di Militello in Val di Catania

· I Grifoni di Biscari – Tamburi di Acate

· Musici Ass. Sicularagonensia – Randazzo

· Musici e Sbandieratori Città di Noto

· Musici e Sbandieratori Città di Floridia

Il corteo si snoderà lungo: P.zza Toselli – Via Bilingeli – Via Calafato – P.zza Loreto – Via Volta – Corso Umberto I – P.zza Roma – Via V. Emanuele – P.zza Toselli;

Ore. 18.00 – Quartiere Castello e Piazza Roma: Apertura stand enogastronomici, botteghe, tabernae, mercato artigianale.

Ore 21.30 – Piazza Toselli: “Tenzoni di sfida” coppie di gruppi si esibiranno in un alternanza di ritmi coinvolgenti.

Ore 00.00 – Piazza Toselli: Saluti delle autorità e mini spettacolo Pirotecnico a chiusura del XII FESTIVAL DEI TAMBURI.

SABATO 17 AGOSTO – XXVII MEDFEST

Ore 18:00 Quartiere Castello – Apertura stand enogastronomici, botteghe, tabernae, mercato artigianale.

Ore 18.00 – Sagrato S.Maria Maddalena : Apertura mercato medievale.

Ore 18:00 Scalinata di Sant’Antonio: Apertura della XXVII Edizione del MedFest con il tradizionale Corteo Storico che sfilerà per le vie del centro con la partecipazione:

· Tamburi di Buccheri

· Ass.ne Madrigale di Buccheri

· Ass.ne Le Tre Vie di Monte Lauro

· Donnalisa e Timpanetto

· Compagnia La Girandola

· Comphania Jenus

· Fabius il Giullare

· Timpanisti Nicolaus Barium

· Compagnia del vespro

PIAZZA ROMA

Ore 19.00 – Arrivo Corteo, Messer Lislù presenterà gli Artisti e Gruppi partecipanti che si esibiranno in una breve performance.

Ore 21:00 Trybu: musica medievale itinerante (durata 20 Min.)

Ore 21:30 Fabius il Giullare: spettacolo digiocoliere, giullare, equilibrista acrobata (durata 15 Min.)

Ore 22:00 Donnalisa e i Timpanetti: musica medievale itinerante (durata 15 Min.)

Ore 22:30 Timpanisti Nicolaus Barium: performance di Tamburi (durata 20 Min.)

Ore 23:00 Compagnia la Girandola: spettacolo di giocoleria, trampoleria, fuoco e mimica (durata 15 Min.)

PIAZZA TOSELLI

Ore 20:30: Comphania Jenus: Teatro mimico gestuale (durata 45 Min.)

Ore 21:30: Donnalisa e i Timpanetti: musica medievale itinerante (durata 15 Min.)

Ore 22:00: Tamburi di Buccheri (durata 20 min.)

Ore 22:30: Comphania Jenus: Teatro mimico gestuale (durata 45 Min.)

PIAZZALE COSENTINO

Ore 20:30 Donnalisa e i Timpanetti: musica medievale itinerante (durata 15 Min.)

Ore 21:00 Compagnia la Girandola: spettacolo di giocoleria, trampoleria, fuoco e mimica (durata 15 Min.)

Ore 21:30 Timpanisti Nicolaus Barium: performance di Tamburi (durata 20 Min.)

Ore 22:00 Compagnia la Girandola: spettacolo di giocoleria, trampoleria, fuoco e mimica (durata 15 Min.)

Ore 22:30 Fabius il Giullare: spettacolo digiocoliere, giullare, equilibrista acrobata (durata 15 Min.)

QUARTIERE CASTELLO

Ore 20:30 Apertura villaggio medievale

· Ass. Madrigale di Buccheri: “VITAE IN ARCE” scene di vita medievale.

· Compagnia del vespro: accampamento medievale, stage di living history.

· Ass. Le Tre Vie di Monte Lauro: I Cavalieri di corte con i loro destrieri.

PIAZZA FRATTI

Ore 20:00 annunciazione di Messer Lislù banditore di Corte, dell’arrivo del Corteo ed esibizione dei:

· Timpanisti Nicolaus Barium.

· Tamburi di Buccheri.

Ore 21:00 Donnalisa e i Timpanetti: musica medievale itinerante (durata 15 Min.)

Ore 21:30 Compagnia la Girandola: spettacolo di giocoleria, trampoleria, fuoco e mimica (durata 15 Min.)

Ore 22:00 TRYBU ET LES A CORDES in concerto (durata 60 Min.)

Ore 23:00 Fabius il Giullare: spettacolo digiocoliere, giullare, equilibrista acrobata (durata 15 Min.)

Ore 23:15 LA GIOSTRA in concerto (durata 90 Min.)

DOMENICA 18 AGOSTO – XXVII MEDFEST

Ore 18:00 Quartiere Castello – Apertura stand enogastronomici, botteghe, tabernae, mercato artigianale.

Ore 18.00 – Sagrato S.Maria Maddalena : Apertura mercato medievale.

Ore 18:00 Scalinata di Sant’Antonio: Apertura della XXVII Edizione del MedFest con il tradizionale Corteo Storico che sfilerà per le vie del centro con la partecipazione:

· Tamburi di Buccheri

· Ass.ne Madrigale di Buccheri

· Ass.ne Le Tre Vie di Monte Lauro

· Donnalisa e Timpanetto

· Compagnia La Girandola

· Comphania Jenus

· Fabius il Giullare

· Timpanisti Nicolaus Barium

· Compagnia del vespro

· Compagnia la Giostra

PIAZZA ROMA

Ore 19.00 – Arrivo Corteo, Messer Lislù presenterà gli Artisti e Gruppi partecipanti che si esibiranno in una breve performance.

Ore 21:00 Trybu: musica medievale itinerante (durata 20 Min.)

Ore 21:30 Fabius il Giullare: spettacolo digiocoliere, giullare, equilibrista acrobata (durata 30 Min.)

Ore 22:00 Donnalisa e i Timpanetti: musica medievale itinerante (durata 20 Min.)

Ore 22:30 Compagnia la Girandola: spettacolo di giocoleria, trampoleria, fuoco e mimica (durata 20 Min.)

Ore 23:15 Tamburi di buccheri: performance di Tamburi (durata 10 Min.- itineranza verso Piazza Fratti)

PIAZZA TOSELLI

Ore 20:30: Comphania Jenus: Teatro mimico gestuale (durata 45 Min.)

Ore 21:30 Timpanisti Nicolaus Barium: performance di Tamburi (durata 20 Min.)

Ore 22:00: Tamburi di Buccheri (durata 20 min.)

Ore 22:30: Comphania Jenus: Teatro mimico gestuale (durata 45 Min.)

PIAZZALE COSENTINO

Ore 20:45 Compagnia la Girandola: spettacolo di giocoleria, trampoleria, fuoco e mimica (durata 15 Min.)

Ore 21:30 Donnalisa e i Timpanetti: musica medievale itinerante (durata 15 Min.)

Ore 22:00 Trybu: musica medievale itinerante (durata 20 Min.)

Ore 22:30 Fabius il Giullare: spettacolo digiocoliere, giullare, equilibrista acrobata (durata 15 Min.)

QUARTIERE CASTELLO

Ore 20:30 Apertura villaggio medievale

· Ass. Madrigale di Buccheri: “VITAE IN ARCE” scene di vita medievale.

· Compagnia del vespro: accampamento medievale, stage di living history.

· Ass. Le Tre Vie di Monte Lauro: I Cavalieri di corte con i loro destrieri.

PIAZZA FRATTI

Ore 20:00 annunciazione di Messer Lislù banditore di Corte, dell’arrivo del Corteo ed esibizione dei:

· Timpanisti Nicolaus Barium.

· Tamburi di Buccheri.

Ore 21:30 Compagnia la Girandola: spettacolo di giocoleria, trampoleria, fuoco e mimica (durata 15 Min.)

Ore 22:00 STEFANIA BRUNO: con “C’era una Volta” spettacolo di Sand Art (durata 30 Min.)

Ore 22:30 Timpanisti Nicolaus Barium: performance di Tamburi (durata 20 Min.)

Ore 23:00 Fabius il Giullare: spettacolo digiocoliere, giullare, equilibrista acrobata (durata 20 Min.)

Ore 23:30 TRYBU ET LES A CORDES in concerto (durata 45 Min.)

Ore 00:15 Arrivo Tamburi di Buccheri in piazza (durata 15 Min.)

Ore 00:30 come da tradizione, con l’irrinunciabile spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Fa.Si.Ma Fuochi”

A seguire: TRYBU ET LES A CORDES in concerto a chiusura della XXVII EDIZIONE DEL MEDFEST.

