Tutto pronto per “Bruca senza frontiere”. In spiaggia per giochi e gare come nei mitici anni Sessanta

Presentata ieri sera nella sala Falcone-Borsellino di Palazzo Spadaro a Scicli l’Associazione “Bruca senza frontiere” e nel contempo anche l’iniziativa in programma nei giorni di 17 e 18 agosto prossimi nella spiaggia di Bruca. E’ qui che, per due intere giornate bambini, ragazzi, giovani ed adulti, si cimenteranno con gare in spiaggia. Non solo giochi, però, per “Bruca senza frontiere”. Esso si presenta, infatti, come il primo Eco Event Plastic Free della provincia di Ragusa visto che l’Associazione gode del bollino Eco Event Plastic, un riconoscimento dedicato a tutti gli eventi che si impegnano ad essere sostenibili dal punto di vista ambientale con un focus specifico alla gestione dei rifiuti ed alla riduzione-eliminazione dell’utilizzo della plastica.

“Bruca senza frontiere” dal 2019 si batte per contrastare l’inquinamento da plastica.

Lo fa sensibilizzando più persone possibili alle tematiche ecologiche ed alle pratiche responsabili in fatto di tutela dell’ambiente. Due giornate, il 17 e 18 agosto, con gare e con il Memorial Pippo Puglisi, anima dello sviluppo di Bruca negli anni che furono. Proprio a Pippo Puglisi è dedicato il trofeo del torneo ad otto squadre composte ciascuna da sei a dieci giocatori. In programma anche un torneo di bocce per squadre di due persone ed una gara con sculture di sabbia dedicate ai più piccoli con squadre composte da tre a cinque bambini tutti sono i dodici anni. Ad oggi tanti gli iscritti a queste gare in spiaggia che si preannunciano essere le uniche sul litorale sciclitano. Iscrizioni che significano la chiara adesione ad un progetto di rilancio di questa piccola borgata sciclitana considerata un’appendice di Cava d’Aliga ma nella realtà la punta di diamante di questa parte del territorio costiero.

