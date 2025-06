Tutti pazzi per il Ragusano DOP: il formaggio siciliano che unisce generazioni

C’è un angolo di Sicilia che profuma di pascoli verdi, di mani sapienti e di tradizioni che si rinnovano ogni giorno. È il mondo del Ragusano DOP, uno dei più antichi e rinomati formaggi dell’isola, che oggi ritrova nuova linfa grazie al “Progetto di Fattoria”, un’iniziativa di promozione e valorizzazione finanziata dal PSR Sicilia 2014-2022 (sottomisura 3.2) e guidata dall’ATS formata da Progetto Natura e dall’impresa Occhipinti Giuseppe.

L’obiettivo? Trasformare questo formaggio in un protagonista quotidiano della dieta siciliana e italiana. Lo spot lo dice chiaramente: “piace ai bambini, a chi cucina, a chi ama la qualità”. E non è solo marketing: il Ragusano DOP riesce davvero a mettere d’accordo tutti, grazie al suo gusto unico, alla versatilità in cucina e al profondo legame con il territorio.

Un prodotto, mille modi di amarlo

Dalla merenda dei più piccoli agli antipasti rustici, dalle ricette sportive agli usi grattugiati nei piatti della tradizione, il Ragusano DOP si adatta a ogni esigenza. Ricco di proteine e calcio, è un alleato naturale per tutte le età. È un formaggio che non si limita a raccontare la Sicilia: la nutre, la unisce, la rappresenta.

L’anima autentica del territorio

Prodotto esclusivamente con latte crudo intero da bovine alimentate con essenze spontanee dei pascoli iblei, lavorato con utensili in legno e stagionato fino a 12 mesi in ambienti con pareti di pietra naturale, il Ragusano DOP è un simbolo di artigianalità, sostenibilità e qualità certificata. La sua forma parallelepipeda, la crosta dorata, la pasta compatta e il doppio marchio a fuoco ne fanno un prodotto immediatamente riconoscibile e protetto da un rigido disciplinare DOP.

Un volano per l’economia locale

Il “Progetto di Fattoria” non promuove solo un prodotto, ma un intero comparto. Con una produzione attuale di circa 20.000 forme l’anno e l’obiettivo ambizioso di arrivare a 40.000, il progetto punta a rilanciare la trasformazione del latte locale in Ragusano DOP, migliorare la redditività delle aziende agricole e incentivare una filiera di qualità, etica e sostenibile.

Comunicazione integrata e turismo esperienziale

Per portare il Ragusano DOP nelle case e nei cuori dei consumatori, il progetto utilizza una campagna di comunicazione capillare: spot TV, social media, affissioni, banner online e materiale divulgativo. Ma non solo. Il progetto punta anche a unire turismo e produzione, aprendo le porte delle aziende ai visitatori e rendendo la scoperta del Ragusano DOP un’esperienza autentica e coinvolgente.

Un’identità da proteggere, un gusto da condividere

Produrre e consumare Ragusano DOP oggi significa difendere un patrimonio culturale, sostenere la biodiversità dei pascoli iblei e rafforzare il senso di appartenenza a una terra che ha ancora molto da raccontare. Ogni fetta è un viaggio nella storia e nella qualità. Un morso di Sicilia vera.

