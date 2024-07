Tutti pazzi per i fumetti e i videogiochi: torna la seconda edizione del Vittoria Comics & Games

A Vittoria fervono i preparativi per la seconda edizione del Vittoria Comics & Games, la fiera del fumetto e dei videogiochi, che si terrà dal 6 all’8 settembre all’interno del Polo Fieristico Nuova Emaia Città. Promossa da Vittoria Mercati, la manifestazione si arricchirà di novità, attività coinvolgenti e ospiti illustri rispetto al grande successo della passata edizione. Famosi autori di fumetti, artisti e influencer del mondo geek saranno presenti per condividere la loro passione e incontrare i fan, promettendo un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di fumetti e cultura pop.

Il programma, quasi pronto, sarà adatto a visitatori di tutte le età, con aree dedicate a giochi da tavolo, videogiochi, cosplay e molto altro. Tornei, concorsi e spettacoli renderanno ogni giornata unica e piena di divertimento. L’illustratore Salvo Iacono ha firmato la locandina dell’evento, con protagonista la mascotte Vittoria Chan, travolta da un’ondata di colori insieme a personaggi iconici del mondo anime e dei fumetti. La locandina simboleggia come il Vittoria Comics colorerà la città per tre giorni con ospiti, stand, attività, cosplay e appassionati di fumetti e videogiochi.

Carmelo Diquattro, amministratore unico della Vittoria Mercati, ha dichiarato: «Siamo contenti, dopo il grande successo della prima edizione, di tornare ad aprire i cancelli del polo fieristico al mondo del comics. Crediamo tanto nel mondo giovanile, apportatore di idee, creatività, nuova linfa per il territorio ed è per questo che anche quest’anno vogliamo riproporre il Vittoria Comics & Games, arricchendolo di iniziative e momenti di svago capaci di coinvolgere i ragazzi e le famiglie. Un grazie ai ragazzi dell’associazione BeVibes che ci stanno collaborando nell’organizzazione di questo importante appuntamento in fiera e a Salvo Iacono che con la sua bravura riesce a veicolare la vivacità di una città come Vittoria».

