Tutti a pulire la spiaggia! A Marina, evento plastic free

Si svolgerà il 23 luglio al porto turistico di Marina di Ragusa, un’iniziativa di clean up “plastic free”,volta a ripulire le spiagge e combattere l’inquinamento dell’ambiente marino.

COME PARTECIPARE

Per partecipare, bisogna portare alcuni oggetti:

Un paio di guanti da giardinaggio per proteggere le mani durante la raccolta dei rifiuti.

Una borraccia con acqua per mantenerti idratato durante l’evento.

Un cappellino per proteggerti dal sole.



Per info, è possibile contattare i referenti locali di plastic free Narciso Brafa e Graziano Data ai seguenti numeri telefonici: 3516155959 e 3497844767.