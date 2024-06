Tutela dei cavalli. A Palermo l’ordinanza che ne limita la circolazione nelle ore calde. Provvedimento atteso nelle altre parti dell’isola

Un giro in carrozza nelle ore calde a Palermo? Impossibile perchè il sindaco Roberto Lagalla, al fine di tutelare il benessere degli animali, nello specifico degli equidi presenti sul territorio comunale, ha emanato un’ordinanza sul divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale in presenza di ondate di calore. Un provvedimento nato dopo una consultazione ad ampio raggio.

I contenuti dell’ordinanza.

Fino al 30 settembre l’attività lavorativa degli equidi non può superare le 8 ore quotidiane; è vietata la circolazione ed ogni attività di trazione o trasporto tutti i giorni dalle 13.30 alle 15.30; in caso di allerta meteo ‘rischio 3’, il divieto è esteso dalle 12.30 alle 16.00;

sosta di 15 minuti ogni due ore in zone ombreggiate; a bordo della carrozza deve essere disponibile una scorta di acqua non inferiore ai 10 litri; il conducente deve tenere un diario di bordo sulle corse e relative soste e deve assicurare la rimozione delle deiezioni delle aree interessate.

Un provvedimento nato dopo una consultazione ad ampio raggio.

“L’ordinanza è frutto di un’approfondita e proficua collaborazione tra i nostri uffici, il comando della polizia municipale, l’Asp di Palermo, il garante dei diritti degli animali ed i presidenti delle Commissioni consiliari dei diritti degli animali e delle attività produttive – spiegano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore benessere animale Fabrizio Ferrandelli – abbiamo previsto il divieto di circolazione ogni giorno, nel periodo estivo, per due ore nella fascia oraria più calda della giornata, indipendentemente dai gradi. Un divieto che viene esteso nei giorni di allerta meteo ‘rischio 3’. A queste soste si aggiungeranno quelle previste ogni due ore per un periodo ulteriore di 15 minuti. Le ore di lavoro non potranno eccedere le 8 giornaliere”.

