Turismo enogastronomico nel barocco: domani a Modica focus con Stefano Polacchi, caporedattore del Gambero Rosso

“Enjoy Barocco – Forme, Colori e Sapori”: si terrà domani, sabato 15 luglio presso il teatro Garibaldi di Modica un evento molto interessante per promuovere le risorse turistiche e l’offerta enogastronomica della provincia di Ragusa.

L’incontro sarà un’opportunità per discutere del marketing territoriale legato al cibo e all’enogastronomia, nonché per approfondire le iniziative intraprese dal GAL Terra Barocca per promuovere la provincia ragusana. Saranno presenti i rappresentanti dei Comuni aderenti al gruppo di azione locale, insieme ai responsabili del GAL Terra Barocca, alla rivista Gambero Rosso e a una giornalista specializzata in enogastronomia.

ENJOY BAROCCO

L’obiettivo di “Enjoy Barocco” è far conoscere sempre di più la bellezza del territorio e l’offerta enogastronomica di qualità della zona, al di là dei confini regionali. Con la combinazione di una ricca offerta enogastronomica e percorsi turistici affascinanti, si spera di attirare turisti, investitori, imprenditori e residenti, promuovendo l’immagine, il potenziale e le risorse della provincia di Ragusa.

Se si è interessati a scoprire di più sul progetto “Enjoy Barocco”, è possibile visitare il sito web www.enjoybarocco.com. L’incontro di domani è aperto al pubblico e agli operatori.