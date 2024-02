Truffa dello specchietto sulla SS.115, individuata e fermata una coppia di Noto

Truffa dello specchietto. I carabinieri di Ragusa hanno denunciato una coppia di Noto, un 26enne e una 24enne, accusati di danneggiamento e tentata truffa in concorso. I due, a bordo di una Volkswagen Polo bianca che transitava sulla SS. 115 hanno tentato di truffare un automobilista lanciando dei sassi sulla fiancata del suo veicolo, danneggiandolo, e successivamente cercando senza successo di costringerlo ad accostare. Il conducente, per fortuna, non si è fatto ingannare e ha immediatamente allertato il 112.

L’AUTO E’ STATA INDIVIDUATA E FERMATA

Tuttavia, poco dopo, la coppia ha tentato una nuova truffa ai danni di un altro automobilista, utilizzando lo stesso modus operandi e riuscendo questa volta a fermarlo nell’intento di costringerlo a consegnare del denaro. I due sono stati prontamente individuati dalle pattuglie e bloccati. Sono stati denunciati e l’auto è stata sequestrata.

