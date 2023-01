Trovato senza vita il carabiniere Di Pietro. Era scomparso a Sortino nei giorni scorsi

Il corpo senza vita di Luigi Di Pietro, un carabiniere in pensione di 58 anni, è stato trovato a Sortino, dove era scomparso il 29 dicembre scorso. Le ricerche erano state concentrate in una zona impervia poco lontana dal centro abitato dove viveva il pensionato, e sono state condotte dai vigili del fuoco di Siracusa, dalla Protezione civile e dalle forze dell’ordine.

Al momento, non è chiaro cosa sia accaduto a Di Pietro. Potrebbe essersi trattato di un incidente, come una scivolata o un malore, o di un ferimento che gli ha impedito di chiedere aiuto. Gli investigatori non escludono nemmeno l’ipotesi del suicidio. Saranno necessarie ulteriori indagini per stabilire con certezza le cause della scomparsa e del decesso di Di Pietro.