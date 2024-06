Trofeo italiano di beach rugby, il 6 luglio tappa a Marina di Ragusa

Il secondo weekend del Trofeo Italiano Beach Rugby 2024 ha regalato spettacolo e una classifica pesante a Terracina, sulla spiaggia dello stabilimento Italcanada. Questo unico appuntamento del fine settimana, tenutosi l’8 giugno, è stato organizzato dal Terracina Rugby Club con la coordinazione di Simone Olleia.

L’evento ha visto la partecipazione di nove squadre, tra cui i campioni in carica Crazy Crabs e alcune delle favorite per il titolo finale 2024. La giornata è iniziata con il primo raduno 2024 della Nazionale Italiana Beach Rugby, convocata dall’head coach Enrico Gottardo, per monitorare i giovani atleti promettenti in vista delle prossime competizioni internazionali.

Le gare sono iniziate alle 15:00 su due campi, con i Crazy Crabs che hanno dominato la classifica di tappa:

Crazy Crabs Sabbie Mobili Cimina Brothers Belli Dentro Gabbie Mobili Ironhill Sandbulls Los Crotos Trenbulls

Parallelamente al Trofeo, si sono svolti tornei per le categorie U14 e U16, coinvolgendo 110 partecipanti, e il primo allenamento della rappresentativa regionale selezionata per il Trofeo Coni. La giornata si è conclusa con le premiazioni e un festoso Terzo Tempo sulla spiaggia.

Domenica, 370 atleti del minirugby provenienti da Umbria, Campania, Abruzzo e Lazio hanno gareggiato senza classifiche ufficiali, ma con medaglie per tutti e un premio speciale nella categoria U12 per l’atleta più generosa, altruista e combattiva, Chiara Calvetti dell’US Roma. È stato anche consegnato un premio in ricordo di Yuri Damin, del Terracina Rugby, ai genitori Monica e Mario.

Il calendario delle prossime tappe del Trofeo Italiano Beach Rugby 2024 prevede:

15.06 | Castel Volturno – Caserta

15.06 | Solanas – Sinnai

15.06 | Tuoro sul Trasimeno – Perugia

15.06 | Fregene – Roma

16.06 | Catania

22.06 | Milano Marittima – Ravenna (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

22.06 | Ostia Roma

22.06 | Sassari

22.06 | Marina di Grosseto

22.06 | Montebelluna – Treviso

22.06 | Messina

23.06 | Palmi – Reggio Calabria

29.06 | Viareggio (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

29.06 | Cagliari

29.06 | Caorle

06.07 | Lignano Sabbiadoro – Udine

06.07 | Viterbo

06.07 | Oristano

06.07 | Marina di Ragusa

06.07 | Rosignano Marittimo – Livorno

06.07 | Rosolina Mare – Rovigo (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

13.07 | San Felice Circeo – Latina (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

13.07 | Lido San Giovanni – Alghero

13.07 | Lago Santa Croce – Puos d’Alpago

20.07 | Pescara (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

20.07 | Senigallia – Ancona

20.07 | Porto Ferro – Sassari

FINALI TROFEO ITALIANO BEACH RUGBY: 27 luglio a Capaccio-Paestum (VITTORIA FOR WOMEN TOUR)

© Riproduzione riservata