Trentennale della metropolitana mai nata. Domenica 2 febbraio sit-in alla stazione di Ragusa

Sono passati trent’anni da quando si iniziò a parlare della metropolitana di superficie a Ragusa, un progetto che avrebbe rivoluzionato la mobilità cittadina, riducendo traffico e inquinamento. Dieci anni fa, con un’azione simbolica, venne posata una finta lapide per denunciare il totale immobilismo politico. Oggi, nonostante stanziamenti, progetti approvati e la disponibilità dei fondi, la realtà non è cambiata: della metropolitana non c’è traccia.

Un’opera mai nata

Il Comune di Ragusa ha fatto la sua parte intervenendo sulle infrastrutture complementari, come gli accessi alle fermate e il terminal bus presso l’ex scalo merci. Tuttavia, il nodo centrale rimane irrisolto: la gara d’appalto per la ristrutturazione della stazione centrale è andata deserta per ben quattro volte, bloccando l’intero progetto.

Perché questo stallo? Se lo chiede CUB Trasporti – federazione provinciale di Ragusa che ha deciso di indire un sit-in per in memoria del trentennale della mai nata metropolitana. L’evento si terrà il 2 febbraio presso il piazza della stazione ferroviaria di Ragusa.

