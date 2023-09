Treni storici: da domani la prima delle tre sulla tratta Siracusa-Modica nel solco del progetto “Binari senza tempo”

Le più belle e panoramiche linee ferroviarie della Sicilia a bordo di antiche vetture, interamente restaurate e “prestate” al turismo. A partire da domani, per continuare per altri due fine settimana, il treno storico della Fondazione Fs italiane farà la spola tra Siracusa e Modica passando da Fontane Bianche, Avola, Noto, Rosolini, Pozzallo, Ispica, Scicli ed in ultimo la città della Contea. Il 9 e 10 dicembre, invece, arriverà fino a Modica seguendo un altro percorso. Sulle rotaie quest’anno accanto alle carrozze Centoporte degli anni ’30 e Corbellini, la Fondazione, di concerto con l’Assessorato regionale al Turismo che ha “abbracciato” l’iniziativa, ha introdotto anche nuove tipologie di materiale rotabile storico, ed in particolare un bagagliaio capace di trasportare fino a 50 biciclette per tratta con l’obiettivo di incentivare l’intermodalità treno+bici sugli itinerari percorsi dai convogli d’epoca. Il costo dei biglietti del treno per il 2023 è di 2 euro adulto e 1 euro bambino per tratta per tutte le circolazioni in calendario. I titoli di viaggio sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia e direttamente a bordo treno fino ad esaurimento dei posti disponibili.

2013-2023, il viaggio della Fondazione FS inizia 10 anni fa. I treni storici in Sicilia con 51 appuntamenti che hanno preso il via il 12 agosto scorso per concludersi a dicembre.

La Fondazione Fs italiane ha una flotta di treni d’epoca composta da oltre 400 mezzi storici restaurati e sfreccianti in conformità con le attuali normative in materia di sicurezza. Mille chilometri di ferrovie turistiche in tutta la penisola che, nel corso degli anni, hanno dato vita al progetto “Binari senza tempo”: una opportunità di viaggiare in modo sostenibile alla scoperta della provincia italiana da nord a sud. Il programma dei treni storici in Sicilia prevede 51 appuntamenti sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie dell’Isola ed ha preso il via lo scorso 12 agosto per concludersi domenica 10 dicembre. Itinerari alla scoperta di un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche e di sapori unici, immaginato per connettere alcuni dei centri urbani più importanti come Palermo, Siracusa, Agrigento, Messina, Caltanissetta, Trapani con luoghi custodi di panorami mozzafiato, sapori unici e storia millenaria, come Cefalù, Modica, Ragusa, Tusa, Porto Empedocle, Giarre, Castelvetrano. A ciascun itinerario in treno storico sono associate visite ed escursioni a cura dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.