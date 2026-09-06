Home /

Tre giorni di protesta per la sanità: si chiude con il sit in davanti al Pronto Soccorso di Vittoria

06 Set 2026 20:18
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Si è conclusa la protesta organizzata a Vittoria dal sindaco di Vittoria Francesco Aiello. Nell’ultimo giorno si è tenuto un sit in con la partecipazione di esponenti politici e cittadini nei pressi del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria.

Aiello aveva invitato alla partecipazione i sindaci dei comuni vicini. Nessuno però ha partecipato direttamente. Erano presenti i rappresentanti della giunta e alcuni consiglieri comunali. Ha aderito e ha partecipato anche il movimento Cinque Stelle. Era presnete e ha dato il proprio contributo l’ex primario del reparto di Chirurgia, Giuseppe Ferreri. La partecipazione dei cittadini è stata limitata, così come l’adesione alla petizione proposta in difesa della sanità vittoriese.

“Abbiamo posto il tema della sanità all’attenzione della città e dei vittoriesi – ha detto Aiello – è questo ciò che conta. In Italia, c’è l’orientamento a privilegiare la sanità privata ed è questo un obiettivo di alcune forze politiche. Bisogna riflettere su queste cose, porle all’attenzione della gente. Ed è questo è uno dei motivi per cui facciamo queste proteste. Lo abbiamo fatto più volte in questi anni: è il terzo o quarto sit in da quando sono sindaco. Otteniamo qualche risultato. Si ottiene sempre qualcosa quando si fanno iniziative come queste. Ed è giusto parlare e chiedere in questo modo, insieme alla gente. Non abbiamo niente da chiede nelle conventicole private. La sanità è una questione che ci riguarda tutti, piccoli e grandi, riguarda tutte le nostre famiglie”.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it