Trasporto pubblico a Modica: staccati 81,142 biglietti in sei mesi. Piace la linea Modica-Marina di Modica

Il trasporto pubblico a Modica, gestito da SAIS, ha riscosso un buon successo. In sei mesi, sono stati staccati 81.142 biglietti unici, precisamente nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2024. I dati sono stati resi noti dal sindaco di Modica, Maria Monisteri.

I numeri

Per la Zona 167 – Via Lata, sono stati staccati oltre 43.200 biglietti. Per Piazzale Borsellino – Frigintini quasi 17.700 biglietti e infine per Modica – Marina di Modica circa 7.860 biglietti, con una media di 22 passeggeri per corsa. Grazie a questi risultati, il sindaco ha espresso l’intenzione di prolungare il periodo di servizio della linea per Marina di Modica a partire da giugno 2025 in quanto si tratta di una linea particolarmente apprezzata e utilizzata soprattutto dai giovani nelle ore serali. Le linee interne, invece, sono molto frequentate dagli studenti.

L’Assessore alla Mobilità urbana ed extraurbana, Antonio Drago, ha sottolineato che il numero dei biglietti venduti non include gli abbonamenti e le tessere, che sono stati incentivati per facilitare l’accesso al servizio alle fasce più deboli.

