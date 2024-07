Trasporti pubblici: più corse per Frigintini e la notturna per Marina di Modica

La SAIS ha deciso di incrementare il numero di corse da e per Frigintini, rendendole compatibili anche con le corse verso Marina di Modica, e di prolungare l’orario notturno del servizio dalla frazione balneare alla città. Questo risultato è frutto dell’incontro tra il presidente della II Commissione in Consiglio Comunale, Giammarco Covato, e il responsabile SAIS di Modica, Massimo Rizza.

Covato, raccogliendo le richieste dei residenti, ha discusso con Rizza e ha concordato un significativo aumento delle corse da Frigintini a Modica, che passano dalle attuali 2 (7:10, 14:55) a 5 (7:10, 11:05, 14:55, 17:00, 20:30). Conseguentemente, anche le corse di ritorno aumentano, aggiungendo gli orari delle 10:30, 16:30 e 20:00. Questo cambiamento rende più agevole per i residenti di Frigintini raggiungere Modica, svolgere le proprie commissioni e tornare senza lunghe attese.

Un aspetto fondamentale di questa modifica è che tutte le nuove corse saranno in coincidenza con quelle verso Marina di Modica. In tal modo, i ragazzi di Frigintini potranno trascorrere una giornata al mare senza dover utilizzare motorini o auto, tornando a casa in sicurezza la sera.

La novità

Inoltre, una novità rilevante per il tratto Modica – Marina di Modica è l’aggiunta di un’ulteriore corsa serale. L’ultima corsa per tornare da Marina a Modica, attualmente fissata alle 23:15, sarà spostata alle 01:15. Questo nuovo orario è più adeguato per i giovani che desiderano trascorrere la serata a Marina di Modica, offrendo loro maggiori possibilità di spostarsi durante l’estate, sia di giorno che di notte.

