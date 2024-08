Tragedia a Scoglitti. Annega giovane di 17 anni

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Scoglitti.

Un giovane di 17 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno nel tratto di mare antistante la Riviera Lanterna. Il giovane era entrato in acqua, insieme a due amici, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche e il mare particolarmente agitato. Ad un certo punto, i tre giovani si sono trovati in difficoltà e non sono riusciti a ritornare a riva, venendo travolti dalle onde.

Immediato l’intervento dei bagnini che sono riusciti a portare a riva e a trarre in salvo due giovani. Il terzo, in maggiore difficoltà, è stato raggiunto con un gommone e portato a riva, ma il giovane era già privo di sensi. Si è tentato a lungo di rianimarlo, anche con l’intervento dei sanitari e del 118, ma il cuore del giovane ha cessato di battere

Il sindaco, Francesco Aiello, in segno di lutto, ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni previste per oggi a Scoglitti e ha espresso il cordoglio ai familiari per la morte del giovane. “La morte per annegamento di un ragazzo di 17 anni sconvolge tutti noi. Esprimo il cordoglio mio e dell’Amministrazione e mi unisco al dolore della famiglia”.

© Riproduzione riservata