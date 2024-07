Tornano le “Passeggiate Barocche”. Un evento da non perdere

Anche questa estate, ritornano le Passeggiate Barocche, un evento culturale unico nel suo genere, a cura del professore e storico Giuseppe Barone e del professore e critico d’arte Paolo Nifosì, promosse dalla Fondazione Confeserfidi, in partnership con Confeserfidi e in collaborazione con Fondazione Teatro Garibaldi, Imes Sicilia e DM Barone e il patrocinio dei Comuni di Scicli, Modica, Ispica e Ragusa. Attraverso racconti in presa diretta, arricchiti da studi d’archivio e ricerche inedite, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nell’Arte e nella Storia dell’area iblea.

Programma

5 agosto : Scicli, Chiesa di S. Teresa

: Scicli, Chiesa di S. Teresa 11 agosto : Modica, Convento di S. Domenico e Chiesa del Rosario

: Modica, Convento di S. Domenico e Chiesa del Rosario 19 agosto : Scicli, Chiesa di S. Maria la Nova

: Scicli, Chiesa di S. Maria la Nova 21 agosto : Ispica, Sagrato di S. Maria Maggiore

: Ispica, Sagrato di S. Maria Maggiore 26 agosto: Ragusa, Chiese di S. Giacomo e dei Cappuccini

Appuntamento alle 19:30 nei siti indicati. La partecipazione è totalmente gratuita.

