Tornano gli eventi musicali a Palazzo Spadaro a Scicli. Finalmente pronta la XV edizione dei Concerti a Palazzo Spadaro.

Un calendario di 9 appuntamenti che ci accompagnerà dal prossimo sabato 18 novembre fino all'inizio di Giugno.

Avremo come sempre artisti eccezionali, chi giovane talento, chi navigato concertista, provenienti da Italia, Germania, Armenia e Vietnam.

Il cartellone molto vario, nelle formazioni e nei repertori che presenteranno, incontrerà, ne siamo certi, il gusto di ciascuno di voi.

Anche questo anno ogni concerto vedrà l'apertura di un giovane talento locale, poiché crediamo che i giovani siano la forza su cui puntare, creando sin dai primi anni opportunità per affrontare il palcoscenico.