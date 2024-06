Torna l’XC Città di Modica, appuntamento il 16 giugno

Giorni intensi per il Revolution Bike di Modica (RG), la società ragusana che si distingue non solo per i risultati, ma anche per l’organizzazione di eventi e la promozione dell’attività offroad. È finalmente ufficiale la data di recupero per l’XC Città di Modica-Cyclò, la tappa della Coppa Sicilia che era stata annullata a causa del maltempo alla fine dello scorso febbraio. La gara si terrà il prossimo 16 giugno, seguendo il programma originariamente previsto e coinvolgendo tutte le categorie, sia assolute che amatoriali.

L’evento si svolgerà nell’Area Attrezzata Mangiagesso, dove saranno disponibili tutti i servizi pre e post partenza. Questa gara è molto amata nel panorama ciclistico siciliano, e c’è grande curiosità per vedere come si svolgerà in un periodo dell’anno con condizioni climatiche diverse dal solito.

Il tracciato di gara misura 4,3 km con un dislivello di 180 metri. È un percorso ben noto ai biker, caratterizzato da numerosi saliscendi che richiedono un impegno fisico e mentale costante, con pendenze che arrivano fino al 26%. Per gli Esordienti e gli Allievi è previsto un circuito più breve, di 3,3 km. Le gare inizieranno alle 9:00 con le categorie amatoriali, seguite dagli Esordienti alle 10:30, dagli Allievi alle 11:30 e si concluderanno con le prove assolute alle 12:50.

Le iscrizioni effettuate per la data originale del 25 febbraio rimangono valide, ma è ancora possibile iscriversi al costo di 5 euro per le categorie assolute e 20 euro per quelle amatoriali. L’evento è stato reinserito in calendario grazie all’impegno dell’Asd Revolution Bike e al fondamentale contributo dell’Ars. Perdere questa occasione sarebbe davvero un peccato.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Asd Revolution Bike attraverso il loro sito web: Asd Revolution Bike.

© Riproduzione riservata