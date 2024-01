Torna al buio il quartiere San Giuseppe a Scicli. Proteste degli abitanti

Un intero quartiere al buio, fra stradine strette ed impervie. L’impianto di illuminazione pubblica è tornato ad oscurarsi. Dalle 18 in poi è off-limits transitare per le vie del quartiere San Giuseppe, nel centro storico della città. Parlare di vie è già troppo perchè si tratta di un quartiere composto da un dedalo di viuzze con scalinate vecchie e pericolose e con dislivelli non indifferenti. Cosa sia successo nuovamente non si sa. L’unico dato certo è che la zona è tornata ad essere al buio. Non una sola via, non un segmento di quartiere bensì l’intero quadrilatero composto da case antiche, da abitazioni con pochi vani con accessi da viuzze strette e non percorribili con le automobili che, per percorrerli, è necessario avere un adeguato sistema di illuminazione per evitare di incappare in quale incidente. Al momento si cammina con le torce dei telefonini per chi ne è in possesso. E per chi, vedi gli anziani, non hanno questa possibilità?

Lo stesso disagio è stato lamentato già un mese scorso.

Poi dopo ripetuti appelli da parte degli abitanti la luce è tornata, l’impianto di illuminazione pubblica è tornato a funzionare rendendo praticabile la zona. Cosa sia successo nuovamente non si sa. Gli uffici assicurano che si sta lavorando per risolvere il problema alla radice ma ad oggi l’inconveniente si è ripetuto e la gente è costretta a rimanere in casa la sera perchè camminare per le stradine del quartiere San Giuseppe è un pericolo, un pericolo di quelli seri. Inizia, ora, il conto alla rovescia per capire quando l’impianto tornerà a funzionare in maniera completa e quotidiana lasciando dietro questa erogazione a singhiozzo che sta rendendo difficile la vita per gli abitanti che vivono a poche centinaia di metri dalla centralissima piazza Italia.