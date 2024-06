Torna “A Tutto Volume” a Ragusa: mare, barocco e libri. Ecco gli ospiti e il programma

È tutto pronto per il ritorno del festival letterario “A Tutto Volume”, che inaugurerà la sua 15ª edizione questo giovedì sera, portando un’ondata di cultura e festa nelle strade di Ragusa. Ieri al Comune si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, durante la quale il sindaco Peppe Cassì, insieme agli assessori Gianni Giuffrida, Katia Pasta e Elvira Adamo, al presidente del consiglio comunale Fabrizio Ilardo, al direttore artistico Alessandro Di Salvo, al direttore generale della Fondazione degli Archi Salvatore Schembari e alla dirigente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Pina Distefano, ha illustrato i dettagli di questa attesissima manifestazione. Copertine e libri, autori e storie, appassionati e curiosi, è tutto pronto per dare il via alla 15ª edizione di “A Tutto Volume”! In un clima di festa e gioia, Ragusa si trasformerà in un vivace salotto letterario dal 13 al 16 giugno, con oltre 50 eventi a ingresso libero e gratuito.

Il festival



Il festival permette al pubblico di confrontarsi con narratori, critici, scienziati, giornalisti, storici e filosofi. Una formula di successo in cui scrittori e città si fondono, animando piazze, giardini e vicoli che diventano palcoscenico per i grandi temi dell’attualità, della cronaca e della ricerca.

La nuova edizione vedrà protagonisti oltre 50 ospiti, tra cui Luciano Canfora, Giancarlo De Cataldo, Francesca Fagnani, Sigfrido Ranucci, Carlo Massarini, Giorgio Vallortigara, Paolo Nori, Pegah Moshir Pour, Viola Ardone, Giobbe Covatta, Ninni Bruschetta e Michele Masneri. Ideato e diretto da Alessandro Di Salvo, con guest director Antonio Pascale, Massimo Polidoro, Federico Taddia e Paolo Verri, il festival offrirà quattro giorni di incontri, spettacoli, lezioni e dibattiti nei suggestivi spazi della città barocca siciliana, coinvolgendo un pubblico ogni anno più numeroso.



Il programma completo è disponibile online sul sito ufficiale www.atuttovolume.com. Il festival si aprirà giovedì 13 giugno con una serata dedicata ai settant’anni della televisione italiana con l’evento speciale “70 VOLTE TIVÚ”, sul lungomare di Marina di Ragusa, condotto da Antonio Pascale e Paolo Verri. Da venerdì 14 fino alla sera di domenica 16 giugno, il cuore della rassegna letteraria batterà nelle vie e nelle piazze di Ragusa superiore e Ragusa Ibla (la domenica).

La grafica di quest’anno, firmata ancora una volta dall’agenzia MediaLive, rappresenta pagine di libri e una luna piena su cui è seduto un lettore immerso nella lettura, simbolo del festival come festa dei libri che anima le serate sotto un cielo stellato. Le pagine fluttuanti simboleggiano il fluire della conoscenza e l’esperienza unica che ogni lettore vive durante il festival.



Accanto al fitto programma ufficiale, torna anche “Extravolume”, con numerosi incontri off promossi da associazioni e case editrici regionali e nazionali. Quattro giorni di appuntamenti culturali ma anche di sole, mare, buona cucina, barocco e soprattutto tantissimi libri. Ragusa è pronta ad accogliere tutti gli amanti della letteratura per un evento unico nel suo genere, dove la cultura prende vita da mattina a sera.

