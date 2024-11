Tentano di rubare a casa di due anziani e in un’abitazione vicina: problema sicurezza in contrada Serra Garofalo

Furto e tentato furto sabato sera in contrada Serra Garofalo a Ragusa. I ladri si sono introdotti nella zona verso le 21:15. Durante un primo tentativo, hanno cercato di entrare in una casa dove si trovavano due persone anziane, le quali, insospettite, hanno allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute poco dopo. Tuttavia, i ladri sono riusciti a commettere un furto nell’abitazione vicina, dove i proprietari erano assenti.

Il problema della sicurezza

L’episodio, naturalmente, genera grande preoccupazione soprattutto per chi abita nelle contrade e in campagna. In alcuni casi, i residenti si sono rivolti a servizi di vigilanza privata, ma naturalmente questa non può essere una soluzione definitiva.

La consigliera comunale Rossana Caruso ha segnalato l’episodio durante un suo intervento in consiglio comunale e ha chiesto all’amministrazione comunale di Ragusa si mettere in atto tutte le misure necessaie per garantire maggiore sicurezza nelle contrade.

