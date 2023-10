Tempo pieno per il personale part-time del Comune di Modica. Atto di indirizzo della giunta

L’atto di indirizzo è della giunta Monisteri che chiude, di fatto, una partita iniziata nel 2013 allorquando il Tar di Catania ebbe a riconoscere il diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato ma parziale per 12 ore settimanali per quei dipendenti con contratto a tempo determinato, ex contrattisti previa procedura selettiva con prova scritta ed orale. Partì da lì la scalata per i dipendenti, allora in 116, che passarono sempre nel 2013, con un verbale di conciliazione presso la direzione dell’Ufficio provinciale del lavoro, da 12 ore a 30 ore. Sempre in quell’anno, proprio alla fine del mese di dicembre quelle 30 ore sono diventate 33 ore e successivamente, piano piano, a 35 ore. Ora i dipendenti, che sono diventati in numero di 110, avranno un contratto a tempo pieno e sempre indeterminato. Attesa, per questo finale, l’autorizzazione dagli uffici del COSFEL del Ministero dell’Interno. Questo passaggio si rende necessario perchè il Comune di Modica è in pre-dissesto.

La situazione di part-time incide nella funzionalità dei servizi: questa la considerazione della giunta Monisteri.

E l’Amministrazione lo spiega in maniera ben precisa sottolineando come, approvando l’atto di indirizzo con l’immediata esecutività che dà agli uffici l’input a concretizzare le procedure del tempo pieno, si intende superare l’attuale situazione “che incide negativamente sulla funzionalità di molti servizi, in alcuni casi con forti penalizzazioni che impediscono di garantirne le esigenze essenziali e la realizzazione del programma di governo”. L’operazione si è resa possibile dopo che “per le recenti cessazioni dal servizio di alcune unità di personale dell’ente si sono creati gli spazi finanziari utili a garantire la trasformazione del rapporto di lavoro del personale da part-time a full-time con la previsione complessiva della spesa del personale inserita nel bilancio”. La parola, ora, al COSPEL del Ministero dell’Interno.