Tagliare l’iva sugli alimentari e condono di 5 milioni sulle bollette: la proposta del Codacons

Tagliare l’iva sugli alimentari e condono di 5 milioni di euro sulle bollette. E’ questa la proposta del Codacons al nuovo governo che dovrebbe tra l’altro formarsi oggi.

La crescita dei prezzi al dettaglio è destinata purtroppo ad aggravarsi nelle prossime settimane. I rialzi di benzina e gasolio, i cui listini alla pompa sono tornati a salire negli ultimi giorni, assieme ai maxi-aumenti del +59% delle bollette elettriche scattati a ottobre e ai nuovi incrementi del gas alle porte, avranno effetti diretti sui prezzi al dettaglio, portando a nuovi rincari a danno dei consumatori.

Il nuovo Governo, secondo il Condacons, dovrebbe correre ai ripari disponendo subito il taglio dell’Iva sugli alimentari e sui generi di prima necessità, in modo da alleggerire la spesa delle famiglie e contenere gli effetti disastrosi dell’inflazione, e disporre un “condono” per i 5 milioni d italiani che, a causa della crisi in atto, non sono riusciti a pagare le bollette e rischiano di vedersi interrompere le forniture.