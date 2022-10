“Tabacco Clan”: si presenta a Ragusa il nuovo libro di Giuseppe Lupo

Si presenta a Ragusa il nuovo libro di Giuseppe Lupo, “Tabacco Clan”.

Appuntamento sabato 15 ottobre alle ore 18 presso il Salone delle Feste dell’Hotel Antica Badia di Corso Italia 115. A conversare con il professor Lupo sarà il giornalista Saro Distefano, attuale presidente del Rotary Club di Ragusa.

Giuseppe Lupo, lucano, insegna Letteratura Italiana Contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Narratore e saggista tra i maggiori in Italia (numerosi i premi ottenuti con le sue opere, e basterebbe citare il Premio Viareggio, ottenuto nel 2018 con “Gli anni del nostro incanto”), Giuseppe Lupo presenterà la sua ultima opera letteraria: “Tabacco Clan”, edito da Marsilio e in libreria dallo scorso 4 ottobre.

Quella di Ragusa, organizzata dal Rotary Club, è una delle prime presentazioni del romanzo, ed il motivo è assai singolare. “Tabacco Clan” è infatti la storia, solo in parte romanzata, di un gruppo di circa sedici studenti universitari nella Milano dei primi anni 80. Questi ragazzi condividevano – e lo hanno fatto per quattro anni – l’alloggio in un pensionato cattolico, nel quale si sono incontrati, provenienti da tante e distanti città italiane, e poi riunitosi in gruppo, un clan appunto, che in questi quaranta anni non si è mai perso di vista, ma anzi coeso e, appena possibile, si incontrano. Tra i ragazzi del clan, uno è ragusano, ed anche molto noto. Ovviamente sarà presente all’Hotel Antica Badia per scambiare qualche battuta con il professor Lupo.